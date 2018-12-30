30.12.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Украина
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В Киеве жалуются, что Европа не хочет повышать градус антироссийской истерии

В Европейском союзе должны наконец осознать, что Россия воюет не с Украиной, а с коллективным Западом.

Об этом в интервью журналу “Країна” заявил  бывший крымский журналист, а ныне ныне обслуживающий киевский режим пропагандист Павел Казарин, отвечая на вопрос, какие позитивные ожидания не оправдались.

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“Не произошло перелома в сознании европейских политических элит, чем является сегодня Россия. ЕС не хочет вводить дополнительные санкции из-за агрессии РФ в Керченском проливе. Речь только о сохранении нынешнего уровня давления. Ждем, когда Европа поймет, что российское руководство воюет не с Украиной, а с коллективным Западом. Не было глобального падения цен на нефть, – сокрушается Казарин. – А уровень воинственности России формирует количество ресурсов, которыми она распоряжается”.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Казарин заявил, что тотальная украинизация, которую осуществляет правящий режим, – это борьба с теми гражданами страны, для которых полный холодильник важнее, чем желто-голубой флаг.

Также он признал, что Москва не считает Украину политическим субъектом.

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