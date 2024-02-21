В Киеве жалуются, что ВСУ потеряли инициативу – и вернуть территории уже не получится

Вадим Москаленко.  
21.02.2024 23:52
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина не сможет вернуть утраченные территории, потому что её резервы на исходе, а стратегическая инициатива утеряна.

Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву рассказал военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет вернуть утраченные территории, потому что её резервы на исходе, а стратегическая...

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«Когда они уходили из Харькова, они уходили чтобы вернуться, у них задача такая стоит. То же самое Херсон. А мы ставим такую задачу – вернуться… в тот же Донбасс, или уже всё?», – спросил Карасев.

«Это политический вопрос. Но чтобы отвоевать территорию, нужны ресурсы – материальные, технические и мобилизационные. Резервы у нас есть, где-то порядка 8-10 бригад. Но с учётом того, что там не 100% укомплектованность…

Если там есть 50% личного состава и техники, то это хорошо, но это уже полки. То есть, есть укомплектованная дивизия», – ответил Стариков.

Более того, он подчеркнул, что пока стратегическая инициатива на стороне России, никакого контрнаступления организовать не получится.

«Мы сейчас отдали стратегическую инициативу. О каком наступлении может быть речь? У нас контрнаступление должно было быть во время Авдеевки, когда они наступали, мы должны были не сидеть в окопах и обороняться, а проводить наступательные действия», – добавил эксперт.

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