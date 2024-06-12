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Хочется думать, что большие потери ВСУ под Волчанском – следствие того, что русские спешат бомбить противника всеми средствами перед поставками Украине F-16, а не начинают вторую волну наступления.

Об этом на канале «Фабрика новостей» рассказал украинский пропагандист Василий Пехньо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Волчанске без существенных изменений, но, к сожалению, в последнее время из-под Волчанска всё больше приходит новостей о потерях наших военных. Я сообщал о Николае Коханивском, лидере батальона ОУН, и не он единственный. В действительности – с района Волчанска появляется множество потерь наших бойцов. Означает ли это вторую волну наступления оккупантов, или это лютый обстрел оккупантами территорий КАБами и всем возможным?», – вопрошал нацист.

«Может, они таким образом (нам так хочется думать) спешат, поскольку Украина вот-вот получит F-16, и тогда уже авиация так активно не полетит. Не знаю. Пока что мне непонятно, почему у нас такие большие потери», – жаловался Пехньо.