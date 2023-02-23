В Киеве жалуются: Крым уже стал для всего мира российским

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Использование современного западного вооружения для ударов по Крыму даст России веский повод для применения ядерного оружия.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий live» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Китай увидит, что по Крымскому мосту бьют дальнобойным британским или американским оружием, то тогда может по-другому отнестись к угрозам России применить ядерное оружие», – сказал Карасёв.

Украинский политолог пожаловался, что фактически Крым уже стал российским для всего мира, просто мало кто в этом признаётся.

«Одно дело, когда речь о территории, другое дело – Крым. Да, это международно признанная территория Украины. Но уже в сознании даже и западных политиков это не совсем территория Украины. Тем более сюда его можно историю приплести, когда и как», – резюмировал эксперт.

Напомним, накануне бывший советник офиса президента Украины, Алексей Арестович заявил, что ВСУ должны пробиться к границам Крыма и начать нанесение ударов, в ходе которых местные жители будут вынуждены пуститься в паническое бегство.