В Киеве ждут большого наступления на Николаев и Одессу

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Российское командование планирует воспользоваться сухопутным коридором в Крым в качестве плацдарма для наступления на Николаев и Одессу с последующим выходом к Приднестровью.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил депутат, секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень важно, что силы самообороны отбили врага от Николаева. Потому что у них до сих пор есть желание захватить юг, отрезать нас от Чёрного моря, и вклиниться в Европу. Они называют это Новороссией, которая им где-то приснилась. И тогда следующей будет Молдова. Эти планы у России есть и будут всегда, и поэтому вся наша политика должна быть построена именно на обороне от Российской Федерации», – сказал Костенко.

Напомним, накануне премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что Приднестровье должно разоружиться «после 30 лет сепаратизма», чтобы иметь возможность «реинтегрироваться» в Молдову.