В киевских эфирах нелюди радуются убийству детей в Белгороде

Вадим Москаленко.  
16.02.2024 11:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 576
 
Белгород, Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


При нанесении ударов по российским объектам, Украине нужно помнить, что любой гражданин РФ несёт консолидированную ответственность за всё то, что делает их государство

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

При нанесении ударов по российским объектам, Украине нужно помнить, что любой гражданин РФ несёт...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Он прокомментировал вчерашний удар ВСУ по Белгороду, в ходе котрого погибли мирные дети, в том числе грудной ребенок в коляске.

«Если русские не могут окончательно утверждать, что это было, а мы откуда знаем, что это было? Точно так же, как в Донецке, они обстреливали сами себя. Русские, жители города Белгород, ещё не знают, что такое Россия, что их жизни для руководителей государства не стоит вообще ничего. Гражданский город, по которому прилетают, скорее всего, ракеты с какой-то ракетной системы, но всегда можно обвинить Украину, потому что якобы это Украина это обстреляла», – заявил Хазан.

При этом он тут же добавил, что всячески приветствует удары по территории РФ, граждане которой сами виноваты.

«Обязательно нужно переносить поражение на территорию России, чтобы они просыпались с сигналами воздушной тревоги и засыпали с ними, и поняли, что спокойной жизни у них не будет. Должны быть уничтожены подстанции, которые питают железнодорожную колею, аэропорты, газовые поставки, склады с топливом и смазочными материалами должны быть уничтожены.

Они будут понимать, идти, а возле них лунный пейзаж, будут смотреть налево, направо, а тут разрушено, тут разрушено, военные объекты, тогда до них начнёт что-то доходить. Любой житель РФ, я говорю о гражданах, несёт консолидированную ответственность за всё то, что делает их государство, точка», – сказал украинский деятель.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть