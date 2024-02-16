В киевских эфирах нелюди радуются убийству детей в Белгороде

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При нанесении ударов по российским объектам, Украине нужно помнить, что любой гражданин РФ несёт консолидированную ответственность за всё то, что делает их государство

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал вчерашний удар ВСУ по Белгороду, в ходе котрого погибли мирные дети, в том числе грудной ребенок в коляске.

«Если русские не могут окончательно утверждать, что это было, а мы откуда знаем, что это было? Точно так же, как в Донецке, они обстреливали сами себя. Русские, жители города Белгород, ещё не знают, что такое Россия, что их жизни для руководителей государства не стоит вообще ничего. Гражданский город, по которому прилетают, скорее всего, ракеты с какой-то ракетной системы, но всегда можно обвинить Украину, потому что якобы это Украина это обстреляла», – заявил Хазан.

При этом он тут же добавил, что всячески приветствует удары по территории РФ, граждане которой сами виноваты.

«Обязательно нужно переносить поражение на территорию России, чтобы они просыпались с сигналами воздушной тревоги и засыпали с ними, и поняли, что спокойной жизни у них не будет. Должны быть уничтожены подстанции, которые питают железнодорожную колею, аэропорты, газовые поставки, склады с топливом и смазочными материалами должны быть уничтожены. Они будут понимать, идти, а возле них лунный пейзаж, будут смотреть налево, направо, а тут разрушено, тут разрушено, военные объекты, тогда до них начнёт что-то доходить. Любой житель РФ, я говорю о гражданах, несёт консолидированную ответственность за всё то, что делает их государство, точка», – сказал украинский деятель.