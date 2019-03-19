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19.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Криминал, Крым, Политические репрессии, Права человека, Украина
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В киевском суде адвокат экс-министра Крыма приковал себя наручниками

Адвокат задержанного на Украине по обвинению в госизмене экс-министра здравоохранения российского Крыма Петра Михальчевского Валентин Рыбин после очередного переноса слушания дела его подзащитного решил приковать себя наручниками в кабинете судьи, чтобы дожидаться суда в тех же условиях, в которых находится его подзащитный.

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Об этом сам Рыбин написал на своей странице в «Facebook» передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отметим, что на прошлом заседании судьи изменили обвинительный акт, сняв одни из пунктов обвинения в госизмене – «переход на сторону врага», однако оставили Михальчевского под стражей до сегодняшнего дня, буквально сбежав с заседания, несмотря на протесты адвоката.

Сегодня заседание вновь было перенесено на 11 апреля, после чего Рыбин решился на радикальные действия.

Напомним, что Михальчевский стал первым главой Минздрава уже российского полуострова в марте 2014 года и пробыл в этом статусе до июня того же года, когда глава Крыма Сергей Аксенов настоял на увольнении чиновника. На полуострове его обвиняли в «крышевании» схем по линии Минздрава, а также злоупотреблениях с распределением гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

Ранее на суде арестованный Михальчевский заявил, что не участвовал в референдуме по воссоединению полуострова с Россией, а после отставки проживает в Киеве, куда вернулся «домой».

«Себя виновным я не считаю. Я сюда вернулся, домой, осознанно. Никаких противоправных действий во вред суверенитета Украины я не проводил, в референдуме участия я не принимал и никоим образом я его не организовывал», — заявлял Михальчевский.

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