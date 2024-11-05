В Кишиневе потирают руки: Все больше приднестровцев готовы уйти на Запад

Вадим Москаленко.  
05.11.2024 15:55
  (Мск) , Кишинев
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Выборы, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье


Приднестровье, где некогда подавляющее большинство населения проголосовало на референдуме за независимость от Молдовы и последующее вхождение в Россию, на последних молдавских выборах продемонстрировало неожиданный результат.

Об этом на канале «Daily Europe Online» заявил бывший министр обороны РМ Анатолий Шалару, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Приднестровье, где некогда подавляющее большинство населения проголосовало на референдуме за независимость от Молдовы и...

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«Очень радуют результаты голосов из Приднестровья. Потому что я смотрел процесс голосования на избирательных участках, куда приезжали с Левого берега, и люди открыто говорили: «Нам надоела российская оккупация, Мы хотим с Европой»… Также на референдуме 37% приднестровцев голосовали за евроинтеграцию [на самом деле 37% от принявших участия в голосовании]. Это очень большая цифра, если считать, что раньше вообще об этом не говорили», – радуется Шалару.

По его словам, Кишинев совместно с Западом намерены удушить ПМР.

«Майя Санду пока придерживается официальной точки зрения, у неё план – это постепенная интеграция Приднестровья в РМ. План был разработан совместно с ЕС, он предусматривает постепенную, но твёрдую реинтеграцию. Это означает и переход на молдавскую валюту, и участие политиков из Приднестровья в политической жизни РМ. Это реинтеграция, и от этого никуда не уйти, потому что у Приднестровья нет другого выхода», – добавил бывший молдавский министр.

Российский политолог Александр Носович также считает результаты голосования жителей ПМР тревожными.

«Всмотритесь на досуге в голосование на референдуме и президентских выборах Приднестровья. Ничего не скажу, кроме того, что многим в России пора снимать при взгляде на эту часть постсоветского пространства розовые очки», – написал Носович в своем блоге.

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