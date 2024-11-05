В Кишиневе потирают руки: Все больше приднестровцев готовы уйти на Запад

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Приднестровье, где некогда подавляющее большинство населения проголосовало на референдуме за независимость от Молдовы и последующее вхождение в Россию, на последних молдавских выборах продемонстрировало неожиданный результат.

Об этом на канале «Daily Europe Online» заявил бывший министр обороны РМ Анатолий Шалару, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень радуют результаты голосов из Приднестровья. Потому что я смотрел процесс голосования на избирательных участках, куда приезжали с Левого берега, и люди открыто говорили: «Нам надоела российская оккупация, Мы хотим с Европой»… Также на референдуме 37% приднестровцев голосовали за евроинтеграцию [на самом деле 37% от принявших участия в голосовании]. Это очень большая цифра, если считать, что раньше вообще об этом не говорили», – радуется Шалару.

По его словам, Кишинев совместно с Западом намерены удушить ПМР.

«Майя Санду пока придерживается официальной точки зрения, у неё план – это постепенная интеграция Приднестровья в РМ. План был разработан совместно с ЕС, он предусматривает постепенную, но твёрдую реинтеграцию. Это означает и переход на молдавскую валюту, и участие политиков из Приднестровья в политической жизни РМ. Это реинтеграция, и от этого никуда не уйти, потому что у Приднестровья нет другого выхода», – добавил бывший молдавский министр.

Российский политолог Александр Носович также считает результаты голосования жителей ПМР тревожными.

«Всмотритесь на досуге в голосование на референдуме и президентских выборах Приднестровья. Ничего не скажу, кроме того, что многим в России пора снимать при взгляде на эту часть постсоветского пространства розовые очки», – написал Носович в своем блоге.