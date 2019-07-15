В команде Зеленского началась внутривидовая борьба за распределение должностей

15.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Последние «люстрационные» инициативы президента Украины Владимира Зеленского связаны с падением рейтинга партии «Слуга народа».

Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал киевский политолог Кирилл Молчанов, давая оценку предложению Зеленского ввести запрет занимать государственные должности людям, которые работали на руководящих должностях в государственных органах с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019.

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«Это — чистый популизм. Рейтинги партии Зеленского «Слуга народа» в последние недели пошли на спад, поэтому появляются такие предложения, рассчитанные на заигрывание с избирателем. Поскольку есть запрос на очищение власти от чиновников эпохи Порошенко. Но этот законопроект может быть признан неконституционным, поскольку он нарушает права граждан. Об этом уже заявили в Нью-Йорке. Поэтому, скорей всего, на этом его инициатива и закончится — ничего по факту принято не будет. А команда Порошенко и так ни на какие должности претендовать не будет, потому что после выборов окажется в оппозиции» – сказал эксперт.

По его словам, история с соратниками Зеленского, которые занимали министерские должности при прежней власти и могут попасть в список «люстрированных», может быть связана с «внутривидовой борьбой в команде Зеленского за распределение должностей».

Я бы не исключал, что это направлено против таких претендентов на должность премьер-министра, как Данилюк или Абромавичус. Это борьба за монополию на госуправление команды Зеленского» – полагает Молчанов.