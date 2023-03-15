В конкурсе на разработку отечественного видеосервиса участвуют более 50 российских программистов

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Конкурс на разработку принципиально новой площадки видеохостинга стартовал месяц назад. Инвесторы разделят между победителями в номинациях 100 млн рублей, а после подведения итогов команда разработчиков получит 500 млн рублей инвестиций.

В конкурсе «Видеопереворот», объявленном 14 февраля этого года уже зарегистрировано более 50 участников, среди которых как известные, так и начинающие разработчики. Например, в конкурсантах числятся программисты «Кинопоиска», сервис агрегации видео «Медиатека», социальная сеть «ЯRus» и другие.

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Как уже сообщал «ПолитНавигатор», на выходе должен получиться совершенно новый для Рунета продукт, который бы совмещал передовые технологии в обработке видео, использование нейросетей и искусственного интеллекта и одновременно был бы привлекателен для пользователей. Причем как тех, что решили начать карьеру видеоблогера с нуля, так и те, что по тем или иным причинам вынуждены были покинуть американский Youtube.

С последними, к слову, очень все не просто. Ряд блогеров с многотысячным и даже миллионным количеством подписчиков, которые из-за своей патриотической пророссийской позиции были забанены на ресурсе, принадлежащем американскому Google, перешли на действующие российские площадки и были, мягко говоря «немного обескуражены» алгоритмом работы и монетизации VK, Дзен и RuTube. У каждого из этих ресурсов есть один или несколько минусов, причем таких, что перекрывают все положительные моменты.

Так, например, блогеры сообщают, что те ролики, которые спокойно проходили модерацию на YouTube, почему-то не проходят ее в отечественном RuTube, последний находит в патриотической повестке что-то «оскорбительное» или «запрещенное».

Не так давно довольно большой пост о работе российских сервисов написал и Стас «Ай как просто» Васильев, которому отныне навсегда заказана дорога на американский видеохостинг. Он расписал в красках (порою не стесняясь в выражениях), что он думает по поводу каждого отечественного ресурса.

Собственно для этого и необходимо сегодня создавать совершенно новую площадку для российских блогеров. Организаторы конкурса «Видеопереворот» неоднократно подчеркивали тот факт, что нужен не «аналог YouTube», ибо это путь в никуда, а именно нечто принципиально новое.