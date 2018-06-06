06.06.2018, Киев, Дмитрий Скворцов

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В Константинополе отказали ходокам из «Киевского патриархата»

«Патриарх Варфоломей лично встретил украинских верующих, стремящихся к единой церкви», – вынесено в заголовок новости на сайте униатской (заметим) информационной службы.

Речь идёт о визите на Фанар служителей и прихожан т.н. «Киевского патриархата». А заголовком униаты как бы дают понять, что вот мирян из канонической УПЦ (Московского патриархата), которые пару недель назад привезших патр. Варфоломею десятки тысяч подписей против его вмешательства в дела поместной церкви, он не принял, а этих, дескать, лично… Более того, «делегация приняла участие в богослужении, которое возглавил Вселенский Патриарх Варфоломей в Храме Святого Георгия на Фанаре».

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Казалось бы, промежуточный триумф на пути к заветному (вернее, завещанному гарантом нации) «Томасу». Но если вчитаться в первоисточник на сайте т.н. «Богословской академии» т.н. «Киевского патриархата», то немножечко всё наоборот.

Итак, «инициативная группа украинских верующих представляя интересы миллионов украинцев, стремящихся к признанию автокефальной Православной Церкви в Украине в период с 26 по 30 мая 2018 (запятые автор репортажа – цельный старший преподаватель «богословской академии» «протоиерей Петр Бойко – предлагает расставлять по собственному разумению, – Ред.) осуществили визит в Стамбул с целью вручения обращений Его Святейшеству Варфоломею… в поддержку предоставления Томоса о создании Единой Поместной Православной Церкви в Украине».

Ну, что значит «инициативная группа украинских верующих», ведомо лишь их богу Томасу. Не сами же верующие себе автокефалию выписывают (хотя с этих станется), да и не верующие, а Порошенко лично обратился к Варфоломею с мольбой о Томасе. Да и миллионы верующих до сих пор не в курсе о существовании этой самой группы, которую они, дескать, делегировали представлять их интересы.

Как бы там ни было а «в составе делегации приняли участие» («принять участие в составе» – слог всё того же Филаретова «богослова») гендиректор ООО «Киеврезина» Острогруд, директор Обуховского молокозавода Зануда (это не издержки перевода, так и есть) с приданной (или преданной) ему телевизионщицей из того же Обухова (райцентр под Киевом), «благочинный Обуховского района» (похоже, перелёт был в основном профинансирован обуховским Занудой), два «протоиерея» из вышеупомянутой «академии» и ещё пара бизнесменов-«кошельков» для полноценного четырехдневного отдохновения «панотців» в Стамбуле.

Но что же это за богослужение, в котором «приняла участие делегация» и после которого «члены делегации пообщались с Его Всесвятейшеством Вселенским Патриархом и передали обращение от украинских верующих»?

Всмотримся в фотографии. И что же: «протоиереи»-то наши (те, что с бородами и подобиями оных) – «в штатском»!

То есть ряженными в облачения их в храм не пустили. И в «службе они участвовали» в лучшем случае как миряне. Если не как туристы, поймавшие патриарха «сфоткаться».

Не будем столь наивны, конечно, чтобы полагать, что встреча эта «чисто случайная». Но официальной уж никак её не назовёшь.

В момент этой «встречи делегации с патриархом» последний «выразил свою поддержку украинскому народу и его стремлениям и передал свое благословение». И всё?!! Даже в изложении филаретовцев?! Так стремлений у украинского народа целый евровоз и совсем не маленькая тележка! Где про Томас?! Томас где?!!

Впрочем, «разговор продолжился в Патриаршей резиденции с Главным секретарем Святого и Священного Синода Вселенского Патриархата архимандритом Иоакимом». Но и о. Иоаким съехал в несознанку «отметил, что этот визит очень важен для будущего Церкви и особенно для Украины» (издеваются что ли?!). «Архимандрит Иоаким отметил, что между Патриархией и дипломатическим корпусом Украины в Турецкой Республике существует очень плодотворное сотрудничество и взаимодействие по украинскому вопросу» (А это тут причём вообще?! И по какому ещё вопросу Патриархии общаться с украинским посольством, как не по украинскому? По сенегальскому, что ли?).

На следующий день пришибленная накануне делегация «посетила богослужение в ставропигиальном мужском монастыре Святой Троицы на острове Халки». Женская часть, «украинских верующих» припёрлась на экскурсию, правда, в штанах и с непокрытой головой.

Но вот она – удача: впервые во время Божественной Литургии в монастыре наряду с греческом использовался украинский язык. Но… Совсем не «протоиереями», разумеется. Им вообще рот не позволили там открыть. «Молитвы “Символ Веры” и “Отче Наш” были произнесены на родном языке Послом Украины в Турции». То есть, мирянином, не ассоциирующимся с «Киевским патриархатом». Вот к чему оказались разговоры о посольстве!

В общем, «в завершение участники делегации поблагодарили Бога за плодотворный визит, который вселяет надежду на признание Единой Поместной Православной Церкви в Украине». Ну да, надежда умирает последней. Только ведь ещё полтора месяца назад «признание» это ГАРАНТИРОВАЛОСЬ! А теперь лишь надежда.

P.S. Чтобы подчеркнуть важность визита дОцент Бойко составил для многочисленных посетителей сайта «академии» (из числа парочки сисадминов, да вашего покорного) справку о «Вселенском патриархате». В ней подчеркнул, что «Ведущее положение Вселенского Патриархата… обусловлено его многовековым свидетельством и защитой Православной веры».

Хотелось бы спросить «богословского академика», а в чём, собственно это «ведущее положение» выражается? Не в том ли, к примеру, что инициированное «Вселенским» патриархатом недавнее «Всеправославное совещание» было проигнорировано четырьмя поместными церквями, включая самую многочисленную по количеству прихожан, монашества и духовенства в мире? И не является ли ярчайшим «свидетельством защиты Фанаром Православной веры», к примеру, Флорентийская уния?