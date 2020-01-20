В Конституции РФ предусмотрели возможность возглавить Россию для крымчан и севастопольцев

20.01.2020, Москва, Владимир Гладков

В новой редакции Конституции РФ предложили не распространять на крымчан требование к кандидату на должность президента об отсутствии у него гражданства иностранного государства.

Об этом у себя в Telegram-канале язвительно сообщил либеральный журналист Дмитрий Колезев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос с цензом оседлости жителей Крыма решили не слишком затейливо:

Требование к кандидату на должность Президента Российской Федерации об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в Российскую Федерацию государства или территории принятой в Российскую Федерацию части государства», – написал Колезев.

В свою очередь, московский патриотический публицист Егор Холмогоров отметил возможность далеко идущих геополитических планов у данной инициативы.

«Отличная формулировка. Ирредентистская. Сформулировано так, что не ограничивает не только крымчан, но и Донбасс», – подчеркнул публицист.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее политолог Богдан Безпалько выступил с инициативой дополнить новый вариант Конституции РФ закреплением права русских постсоветского пространства на воссоединение с Россией.