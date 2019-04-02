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02.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Коррупция, Криминал, Молдова, Общество, Одесса, Спецслужбы, Украина
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В консульстве Молдовы в Одессе идут обыски

В консульстве республики Молдова в Одессе проводит обыски Молдавская антикоррупционная прокуратура, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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“Антикоррупционная прокуратура проводит обыски в молдавском Консульстве в Одессе. Операция проводится совместно с сотрудниками и Службой информации и безопасности Республики Молдова по делу о коррупции”, – говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что, согласно материалам уголовного дела, 6 апреля 2018 года консул Молдовы в Одессе выдал долгосрочную визу на 60 дней “гражданину арабского происхождения”, нарушив закон. За свои услуги он якобы потребовал 100 евро.

На данный момент подозреваемому была избрана мера пресечения не покидать страну в течение 30 дней. В случае признания вины ему грозит штраф в размере от 1000 до 2000 условных единиц и лишение права занимать определенные государственные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, сообщают в прес-службе.

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