«В космосе уже полным ходом идёт гонка вооружений» – российский разведчик

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В космическом пространстве уже огромное количество вроде бы мирных спутников, которые, на самом деле, работают в интересах Вооруженных сил.

Об этом на канале «Веды» заявил полковник СВР в отставке, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, вы вывели какой-то спутник. А потом вы его просто направите, чтобы он сошёл со своей траектории и упал куда-то, на чей-то дом, к примеру – можете это сделать? А вы можете контролировать, что именно вот этот спутник является оружием или нет? То есть, начинается «серая зона». Что считать оружием в космосе? Ядерное оружие в космосе, наверное, можно как-то проверить, потому что ядерные компоненты детектируются. А другое? А система разведки, например, или целеуказания, она не является частью оружия? Является. Оно уже в космосе», – сказал разведчик.

«Мы придём к тому, что прямо там будет гонка вооружений?» – уточнила ведущая.