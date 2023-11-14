В Косово албанцы и западные оккупанты уничтожают сербские символы

Алексей Топоров.  
14.11.2023 10:17
  (Мск) , Белград
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Балканы, Вандализм, Дзен, Косово


В Приштине была перенесена Мемориальная доска памяти сербских солдат, погибших  в Первую мировую войну.

В Ораховаце и Грачанице были сожжены сербские флаги и испорчен мурал Новаку Джоковичу.

В Приштине была перенесена Мемориальная доска памяти сербских солдат, погибших  в Первую мировую войну....

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе проходившей на Военном кладбище церемонии в честь Дня примирения (окончания Первой мировой войны) были замечено, что во время выступления послов Германии и Франции куда-то стоявшая там ранее мемориальная доска в честь погибших в 1912 – 1918 года сербских солдат. Теперь же вместо нее был виден только пустой постамент.

«Ни с сербской общиной, которая пользуется этим кладбищем, ни с Рашко-Призренской епархией (СПЦ), духовно опекающей православные кладбища в Косово и Метохии, не консультировались по поводу переноса мемориальной доски (сербским) освободителям Первой мировой войны, которые понесли большие потери вместе с другими воинами-союзниками.

Таким образом было вновь проявлено неуважение к мемориалу на православном кладбище в Косово и Метохии, причем со стороны официального городского ведомства. Переписыванием истории они пытаются затемнить неоспоримую истину об участии и исторической роли сербского народа на этих просторах», – было сказано в официальном обращении Рашко-Призренской епархии Сербской православной церкви.

Однако в сепаратистском муниципалитете Приштины поспешили поскорее заявить о своей непричастности к инциденту.

«На основании информации, которую мы получили от компетентных управлений, сообщаем, что мы не получали никаких запросов на перемещение мемориальной доски и не были проинформированы об удалении мемориальной доски. Поэтому сообщаем вам, что мемориальная доска не была удалена Муниципалитетом Приштины», – сообщили албанские власти порталу KosovoOnline.

Впоследствии выяснилось, что инициатором переноса мемориальной доски стали посольства Германии и Франции.

«В последние годы, и особенно в 2022 году, совместная франко-германская церемония была омрачена  полемикой в некоторых СМИ в Косово из-за мемориальной доски в честь погибших в 1912 и 1918 годах сербских воинах. Сербия и Франция были союзниками во время Первой мировой войны…

Новая мемориальная доска в память о будет установлена по инициативе посольства Франции в честь всех жертв, поэтому мемориальную доску (сербским воина) сдвинули всего на несколько метров в знак уважения к сербским солдатам. Посольства Франции и Германии разочарованы тем, что этот жест был неверно истолкован и послужил поводом для политической спекуляции», – оправдались в западных посольствах.

Кроме того, ночью в анклаве Грачаница в центре Косово некие албанцы подожгли сербский триколор у памятника герою Косовской битвы, сербскому святому Милошу Обиличу.

При этом они засняли акт вандализма и выложили его в социальные сети.

В свою очередь в юго-западном Ораховаце предположительно албанцы разрисовали каракулями и аббревиатурой «Армии освобождения Косово» (UCK) мурал в честь сербского теннисиста Новака Джоковича (см. заглавное фото) и подожгли сербский триколор на мемориале памяти 84 убитых албанскими сепаратистами местных сербов.

Причем, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», это далеко не первое нападение албанских вандалов на этот мемориал.

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