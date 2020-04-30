В Косово перегрызлась вся албанская сепаратистская «элита» – Вучич наблюдает

30.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Отставной «премьер» Косово Альбин Курти обвинил «президента» Хашима Тачи в нарушении карантина. «Президент» в ответ назвал его движение «Самоопоределение» преступной организацией.

Об этом сообщили косовские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В Косово в преддверии появления нового «правительства», представленного коалицией Демократической лиги Косово Исы Мустафы, Альянса за будущее Косово военного преступника Рамуша Харадиная и партий этнических меньшинств, в частности партии «Сербский Список», начался очередной виток противостояния между албанскими сепаратистскими элитами.

Саботирующий отставку своего «кабинета» Альбин Курти пригрозил подать жалобу в «Конституционный суд» на попытку сформировать «правительство» без участия его движения «Самоопределение», победившего на прошедших осенью прошлого года парламентских выборах.

Сам отставленный «премьер» настаивал на перевыборах, будучи уверенным в новой победе, но ДЛК и ее союзники поспешили сформировать новое «правительство» во главе с экономистом Авдуллой Хоти.

Чтобы помешать оппонентам взять власть, Курти и решил подать иск в «КС», поскольку на время рассмотрения его жалобы вопрос о «кабинете» окажется в подвешенном состоянии. Но, похоже, ДЛК и ее союзники решили пойти ва-банк, и, пользуясь тем, что «Конституционный суд» не работает во время карантина, утвердить новое правительство на внеочередном заседании Ассамблеи Косово в ближайшие майские выходные.

После чего у лидера «Самоопределения» формально уже не будет возможности оспорить решение, за которое проголосует большинство депутатов краевого «парламента».

«Ни один депутат от Демократической партии Косово не отдаст голоса этому правительству мошенников, – отреагировал на подобные планы коалиции лидер одноименной партии, к которой принадлежит и «президент» Хашим Тачи – Кадри Весели. – ДЛК и «Самоопределение» несут ответственность за ситуацию, в которую они нас завели. Они сами и должны преодолеть эту ситуацию, но лучшее решение – создать условия для проведения демократических выборов после пандемии, чтобы иметь демократическую легитимность».

Кадри Весели: “Все вокруг мошенники, только мы – гусары”

Таким образом, партия заклятого врага Альбина Курти – Хашима Тачи внезапно превратилась в его ситуативного союзника, тоже добиваясь перевыборов. И все по причине банальной политической ревности, за то, что ДПК не включили в правительственную коалицию, сделав ставку на другого давнего врага Тачи – Рамуша Харадиная.

При этом конфликт между Альбином Курти и Хашимом Тачи, между «самоопределенцами» и «демократами», также никуда не делся. Так и.о. министра внутренних дел Джелал Свечла обвинил «президента» Косово в том, что тот, нарушив карантинные предписания, не уведомив МИД, отправился на территорию Албании.

Параллельно юрист «Самоопределения» обвинил союзника Тачи и одновременно члена правительственной коалиции, главу «Альянса за новое Косово», магната Бехджета Пацолли в том, что тот напротив въехал на территорию Косово, но опять же в нарушение карантинных норм и властных полномочий, на президентском автомобиле.

«Если Свечла и Курти заинтересованы в моем местонахождении, я дома, – прокомментировал ситуацию в телефонном разговоре косовскому телеканалу «Дукаджини» Хашим Тачи. – Я призываю их не путать людей, не клеветать и не глупить, не угрожать политикам или депутатам, а в данном случае господину Пацолли…. Я повторяю министру, его начальнику и всей их преступной организации, что я дома».

Хашим Тачи: “Что пристали? Я дома сижу!”

Альбин Курти словно ждал этой эмоциональной реакции Хашима Тачи, заявив, что тот оскорбил его и его партию, а потому он вызывает оппонента на телепоединок.

«Если он захочет, пусть он возьмет с собой Бехджета Пацолли, а я возьму Джелала Свечлу», – добавил и.о. «премьер-министра».

Альбин Курти: “Я требую сатисфакции, но телевизионной”

«Там есть проблемы с легитимностью (нового правительства – ред.), – прокомментировал ситуацию телеканалу РТС президент Сербии Александр Вучич. – Я отнюдь не радуюсь потрясениям и турбулентности в Приштине. Насколько стабильна ситуация в Приштине, настолько стабильны (в своей позиции – ред.) ваши партнеры по переговорам».