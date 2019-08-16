В Косово продолжается кризис: Саммит по Балканам в Париже вновь под угрозой срыва

16.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

В незаконно отторгнутом албанскими сепаратистами крае Косово продолжается политический кризис из-за отставки с поста «премьер-министра» Рамуша Харадиная после его поездки в Гаагу на допрос в рамках расследования военных преступлений.

Теперь Приштина живет в ожидании решения по проведению выборов. Если они будут объявлены, парижский саммит, где в присутствии лидеров ЕС планировалось искать пути выхода из кризиса вокруг Косово, скорее всего, будет вновь отложен и не состоится в сентябре.

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Во время недавнего визита в Сербию президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что он организует встречу с сербским и косовским лидерами, а также канцлером Германии Ангелой Меркель на своей территории, «чтобы найти глобальное и устойчивое решение». Президент Сербии Александр Вучич заявил, что это может произойти в сентябре.

Собеседник издания Blic из дипломатических кругов сообщил, что сейчас все зависит от развития событий в Косово.

«Если будет решено, что Косово пойдет на выборы, встреча в Париже вряд ли состоится в сентябре. Не следует ожидать каких-либо серьезных шагов, которые приведут к диалогу, поскольку выборы будут диктовать поведение косовских политиков. Невозможно представить, чтобы кто-то из них решил, например, отозвать пошлины на сербские товары в ходе избирательной кампании. Это будет политическая цель, потому что они заработали политические очки на них», – отметил источник.

Подтверждением этого является и перенос визита советника по национальной безопасности Белого дома Джона Болтона в Приштину. Американский чиновник планировал посетить регион в конце августа или начале сентября.

«Аналогичная ситуация может произойти со встречей в Париже», – сказал источник.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью Blic также сообщил, что новая отмена саммита (он планировался еще на начало лета) не удивит Белград: «Ожидается, что иностранные официальные лица сначала будут ждать проведения выборов, формирования «правительства» Косово, и затем лишь будут организовывать встречу. Выборы также задерживают диалог».

Ситуация в Косово начнет проясняться после 22 августа, когда запланированы дебаты о роспуске косовского «парламента». Предполагается, что выборы могут состояться 29 сентября.

Так или иначе, вне зависимости от развития событий в Приштине, Белград будет продолжать политику по убеждению мирового сообщества отказаться от поддержки албанских сепаратистов.

Сербия добивается снижения числа стран, признающих независимость Косова до 96 (сейчас их 100). Если еще четыре государства откажутся поддерживать Приштину, провозглашенное сепаратистское образование не сможет войти ни в одну международную организацию.

Как сообщал «ПолитНавигатор», несколько дней назад Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенного Косово.

«Цель Сербии состоит в том, чтобы число признаний Косово упало ниже половины числа членов Организации Объединенных Наций. Министр внутренних дел Небойша Стефанович готовится к голосованию о членстве Косово в Интерполе в Чили в октябре. Мы должны подготовиться к тому, чтобы они не вступили в эти международные организации», – подчеркнул Дачич.