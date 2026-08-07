В Косово продолжаются издевательства над сербами

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Сепаратистские «власти» в Косово выставили счета сербам – владельцам снесённых на озере Газиводе дач. Фактически от граждан требуют заплатить суммы от 2 тысяч евро за разрушение их же собственности.

Как уже сообщал «ПолитНавигатор», за последние несколько недель на побережье Газиводе в три этапа были снесены 16 дач и один дом, принадлежащие сербам. Отвечающая за водоснабжение косовская компания «Ибар-Лепенац» в одностороннем порядке объявила прибрежную территорию, своей собственностью. Лишенным недвижимости сербам даже не дали оспорить это решение в судах.

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«Находившееся внутри домов имущество было вывезено в неизвестном направлении», – прокомментировал беспредел сепаратистов адвокат Драгутин Ненезич.

Также был снесён отель «Језеро», несмотря на то, что слушания по нему были назначены в «косовских судах» на 12 августа. Александр Якшич – сын владельца гостиницы, сообщил сербским СМИ, что отель на берегу был построен на территории имения прадеда, семья вложила в объект 800 тысяч евро в период с 2003 по 2008 годы.

На днях плотину в Газиводе посетил так называемый «премьер-министр» Косово Альбин Курти, заявивший, что власти зачищают берег от построек якобы в интересах экологии:

«В эти трудные времена изменения климата, когда засухи становятся все более частыми и непредсказуемыми, ценность Газиводе только возрастает».

Но это только на словах, а на деле албанский режим Косово делает всё, чтобы остатки сербского населения покинули этот край.