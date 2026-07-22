Косовские сепаратисты снесли сербские дачи на берегу живописного озера
Албанские сепаратистские власти снесли с десяток дачных домиков, которые принадлежали сербам, на побережье озера Газиводе.
Случилось это после того, как косовская компания по водоснабжению «Ибар-Лепенац» объявила, что строения, стоявшие десятилетиями, были возведены на её территории, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Характерно, что албанские власти Приштины, ведущие себя в захваченном сербском крае, как дикие агрессивные обезьяны, даже не удосужились придать процессу сноса хотя бы видимость законности.
В частности, по этому делу не было никаких судебных решений – сербским хозяевам дач были просто направлены предписания освободить дома в 15-дневный срок.
При этом муниципалитет сербского анклава Зубин-Поток, на территории которого находится часть озера, где были разрушены строения, разрешения на подобные действия не давал.
Владельцы домиков предлагали всевозможные соглашения и компромиссы для урегулирования дела, в то время как юридический представитель пострадавших сербов подавал иски для защиты их прав.
«Все это указывает на то, что эти сносы проводились не с целью соблюдения какого-либо закона, а по политическим причинам, которые показывают, что для Приштины политика силы важнее соблюдения всех правил в отношении сербов…
Международные представители должны положить конец этому нарушению всех норм и прав сербского народа в Косово и Метохии и активно участвовать в их защите!», – выступила с очередным пафосным воззванием, на которые на Западе обычно не обращают внимания, Канцелярия по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии.
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