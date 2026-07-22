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Албанские сепаратистские власти снесли с десяток дачных домиков, которые принадлежали сербам, на побережье озера Газиводе.

Случилось это после того, как косовская компания по водоснабжению «Ибар-Лепенац» объявила, что строения, стоявшие десятилетиями, были возведены на её территории, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Характерно, что албанские власти Приштины, ведущие себя в захваченном сербском крае, как дикие агрессивные обезьяны, даже не удосужились придать процессу сноса хотя бы видимость законности.

В частности, по этому делу не было никаких судебных решений – сербским хозяевам дач были просто направлены предписания освободить дома в 15-дневный срок.

При этом муниципалитет сербского анклава Зубин-Поток, на территории которого находится часть озера, где были разрушены строения, разрешения на подобные действия не давал.

Владельцы домиков предлагали всевозможные соглашения и компромиссы для урегулирования дела, в то время как юридический представитель пострадавших сербов подавал иски для защиты их прав.