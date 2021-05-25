В Косово с апреля осквернен уже 12-й храм Сербской Православной Церкви

25.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Неизвестные осквернили и ограбили церковь святой Петки в селе Донья Шипашница общины Каменица.

Пострадавший храм стал двенадцатым сербским духовным объектом Косово, на который было совершено нападение за последние полтора месяца, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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То, что церковь подверглась нападению, заметили жители села, которые шли на работу в поле. Они же сообщили о происшествии в местную администрацию, которая вызвала полицию.

«Заместитель председателя общины Каменица Боян Стаменкович сообщил мне об этом хулиганском поступке, – рассказал о случившемся KosovoOnline ставрофорный протоиерей Срджан Станкович. – Мы явились на место и обнаружили разграбленную церковь. Святой потир, дискос и семисвечник были похищены».

По словам священника, церковь была заминирована албанскими террористами в 1999 году, она также пострадала от землетрясения, но самая большая проблема для ее восстановления – это оползень.

«Муниципалитет Каменицы выделил средства из бюджета на ремонт от последствий оползня», – сказал отец Срджан Станкович.

«Произошло двенадцатое нападение на объект Сербской православной церкви, которое, скорее всего, останется нераскрытым, без судебного эпилога и наказания виновных….Вспышки ненависти и религиозной нетерпимости, поощряемые политическими лидерами Приштины, привели к осквернению сербских святынь, что абсолютно недопустимо в Европе 21 века», – заявили в обращении по случаю представители партии косовских сербов «Сербский список».

На сегодняшний день в селе Донья Шипашница остались всего четыре семьи.