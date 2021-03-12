В Косово сепаратисты начали репрессии против сербов

12.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Вооруженные до зубов косовские боевики арестовали градоначальника сербского муниципалитета Клокот Божидара Деяновича и его зама по градостроительству Деяна Влайковича.

Сепаратистские власти заявили, что подозревают сербских служащих в фальсификациях на парламентских выборах 14 февраля.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в среде косовских сербов полагают, что аресты Деяновича и Влайковича могут быть связана с их поддержкой партии «Сербский список», одержавшей убедительную победу на выборах в сербских муниципалитетах. Результат партии, взявшей все десять мест в «парламенте» Косово, выделенных для сербского меньшинства, и поддержанной Белградом не оставил никаких шансов карликовым партиям сербских прозападных коллаборационистов, что разозлило Приштину.

В то же время албанские власти могут использовать информационный резонанс от ареста сербов для того, чтобы перевести внимание косовской общественности с громких скандалов, связанных с фальсификациями с участием представителей албанской элиты. При этом следует ответить, что в случаях с албанскими политиками не было и попыток арестовать их.

«Полностью вооруженные сотрудники специальной косовской полиции ворвались сегодня в здание сербского муниципалитета Клокот и арестовали градоначальника Божидара Деяновича, доставив его в Приштину и продержав там 48 часов, – прокомментировал ситуацию директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петра Петкович. – Он был арестован без каких-либо юридических оснований или веских доказательств, и сразу после него был арестован Деян Влайкович, директор Департамента урбанизма муниципалитета Клокот. Канцелярия по Косово и Метохии уже предоставила законных представителей (адвокатов – ред.) Деяновичу и Влайковичу, и все соответствующие международные учреждения были проинформированы об инциденте».

По словам Петковича, в ходе рейда боевиков на территорию муниципалитета Клокот были совершены налеты и обыски в нескольких сербских домах, где проживают местные сербские политики.

«Мы решительно осуждаем репрессии и арест сербского мэра Клокота. Такое жестокое поведение косовской полиции является продолжением давления и притеснений, которым постоянно подвергаются сербы на территории Косово и Метохии, а также формой запугивания людей и отправки им послания о том, что в крае для них нет мира и нормальной жизни», – заявил Петкович.

Директор Канцелярии по Косово и Метохии убежден, что «очевидно намерение воздействовать и оказать давление на избирательную волю народа в сербских районах Косово».

«Сербские люди подвергаются воздействию такого рода не только во время избирательной кампании, но, очевидно, еще сильнее в период после выборов. Это делается с целью бросить тень на убедительность исторической победы «Сербского списка», который взял 96,14 % голосов сербского населения Косово и Метохии… Мы не допустим таких сценариев нападений и жестокой конфронтации с сербским народом в Косово и Метохии, и по этой причине мы просим срочной и решительной реакции со стороны соответствующих международных организаций, а также Брюсселя», – сказал Петкович.