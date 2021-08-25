В Косово сербский депутат получил срок за мнение о бомбардировках Югославии

25.08.2021 12:56 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Апелляционный суд Косово оставил в силе приговор суда первой инстанции в Приштине, депутату «парламента» Косово от партии «Сербский список» Ивану Тодосиевичу.

Сербский политик получил два года за высказывание о провокации в селе Рачак и действиях бандитов «Армии освобождения Косово».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Апелляционный суд Косово отклонил «как необоснованную» апелляцию адвоката на приговор суда первой инстанции в Приштине от 5 декабря 2019 года, который приговорил Ивана Тодосиевича, нынешнего депутата фракции «Сербский список» в «парламенте» Косово, к двум годам тюремного заключения. Политика осудили за заявление, сделанное им в марте 2019 года в 20-ю годовщину начала бомбардировок тогдашней Югославии блоком НАТО.

«Причиной агрессии против нашей страны стала так называемая гуманитарная катастрофа в Косово и Метохии, сфальсифицированный Рачак, – сказал тогда Тодосиевич. – И именно те албанские террористы, которые все это слепили, впоследствии совершили величайшие преступления в Косово и Метохии, за которые до сих пор никто не несет ответственности. Они совершали преступления до агрессии НАТО, убивали хороших сербских граждан и полицейских на своих рабочих местах. Они продолжили свой кровавый пир во время агрессии и после прихода так называемой Миротворческой миссии в Косово и Метохию».

В ответ на «позорный приговор незаконного, моноэтнического суда против Ивана Тодосиевича, грубо нарушившего Брюссельское соглашение в области правосудия, что поставило под угрозу основные права сербского народа», градоначальники крупнейших северных сербских анклавов – Северной Митровицы, Лепосавича, Зубина Потока и Звечана выступили с совместным заявлением против подобного беззакония.

«В связи с новой ситуацией, после консультаций, которые мы проведем внутри нашей партии, мы рассмотрим возможность организации предстоящих местных выборов в наших муниципалитетах на севере, поскольку проведение этих выборов и участие граждан с севера, основанных на Брюссельском соглашении, грубо нарушается», – заявили мэры северных сербских анклавов.

В январе 1999 года сербская милиция в ответ на убийство из засады четырех сотрудников, провела в Рачаке спецоперацию против группы албанских боевиков-сепаратистов, которые построили вокруг села многочисленные укрепления. Во время попытки полицейских войти в село, по ним был открыт огонь из стрелкового оружия и минометов. Сепаратисты укрывались в бункерах и окопах. Во время штурма было убито несколько десятков боевиков, большая часть которых была одета в форму UCK, остальные – в гражданскую одежду.

После исследования тел независимой группой экспертов из Белоруссии и Сербии, было доказано, что все погибшие имели на руках следы пороха и характерные мозоли на указательных пальцах. В то время как на их телах были отверстия от пуль, на одежде аналогичных отверстий обнаружено не было, что позволило экспертам сделать вывод, что этих людей после смерти переодели, дабы выдать за убитых мирных жителей.

Однако на следующий день на место явился Уолкер и британский генерал Джон Древенкийевич. Последний убедил югославские спецподраздления не заходить в село «во избежание новых столкновений», в то время как глава местной миссии ОБСЕ пригласил с собой журналистов, которые зафиксировали картину «ужасного преступления».

Впоследствии по договоренности Уолкера с местным полевым командиром UCK тела убитых были перенесены в сельскую мечеть. После чего на место прибыли уже западные «эксперты», которые опровергли выводы белорусских экспертов, пользовавшихся, по их мнению, «устаревшими методами», сделав вывод, что все погибшие являются жертвами массовой казни.

Захоронение убитых в селе Рачак боевиков.

При этом, согласно докладу Human Rights Watch, среди убитых были женщины и подростки, тела которых, правда, эксперты предоставить не потрудились.

«Бойня в Рачаке» дала основание США и НАТО начать вооруженную агрессию против Союзной Югославии. Что характерно, через четыре месяца после смерти Слободана Милошевича Гаагский трибунал исключил из обвинительного списка, предъявленного сербским генералам, этот эпизод.