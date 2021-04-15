В Косово жители сербского анклава поднялись против беспредела албанцев
Более сотни жителей южного сербского анклава Грачаница собрались возле местного полицейского управления, требуя от полицейских сложить с себя полномочия.
Так, жители Грачаницы отреагировали на попытку сделать избитого молодого серба виновным в собственном избиении.
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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», собравшиеся более сотни жителей Гранчаницы выдвинули требование к местному начальнику полиции и его подчиненным оставить свои посты.
«Я призываю командира и полицейских в Грачанице, которые проводят расследование, быть честными перед собой и отказаться от дела о жестоком избиении моего сына, потому что по какой-то причине они ведут его ненадлежащим образом», – заявил отец избитого тремя албанцами молодого человека Деян Димитриевич.
Мужчина отметил, что нападавшие албанцы несколько раз приходили в отделение милиции и давали показания, в то время как сербские девушки – подруга и сестра пострадавшего, которые были свидетелями драки, дали показания полицейским только после того, как он лично попросил их пойти в полицию.
«Я не приму такого! Потому что они хотят представить дело так, будто мой сын начал драку и находился состоянии алкогольного опьянения. Я настаивал на том, чтобы тем же вечером было проведено освидетельствование на алкоголь и моего ребенка, и тех, кто на него напал. Мне ответили, что в этом нет необходимости. Теперь же утверждают, что нападение спровоцировал мой сын!», – отмечает отец пострадавшего.
Димитриевич также отметил, что полицейские без участия врачей сделали вывод, что сильно избитому парню были нанесены легкий телесные повреждения.
Пострадавший Лука Димитриевич.
«Я попрошу региональную полицию взять дело под свой контроль, возобновить расследование и устранить предвзятое отношение людей, управляющих этим полицейским участком », – сказал Димитриевич.
Деян Димитриевич рассказывает про то, как трое взрослых албанцев напали на его сына.
Председатель муниципалитета Грачаница Срджан Попович заявил, что, если начальник и руководство полицейского участка не уйдут в отставку, он будет настаивать на том, чтобы начался процесс их отрешения от должностей.
Напомним, что во вторник вечером в сербском южном анклаве Грачаница был избит 19-летний молодой человек, возвращавшийся домой в компании своей девушки и сестры.
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