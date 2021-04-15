В Косово жители сербского анклава поднялись против беспредела албанцев

15.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Более сотни жителей южного сербского анклава Грачаница собрались возле местного полицейского управления, требуя от полицейских сложить с себя полномочия.

Так, жители Грачаницы отреагировали на попытку сделать избитого молодого серба виновным в собственном избиении.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», собравшиеся более сотни жителей Гранчаницы выдвинули требование к местному начальнику полиции и его подчиненным оставить свои посты.

«Я призываю командира и полицейских в Грачанице, которые проводят расследование, быть честными перед собой и отказаться от дела о жестоком избиении моего сына, потому что по какой-то причине они ведут его ненадлежащим образом», – заявил отец избитого тремя албанцами молодого человека Деян Димитриевич.

Мужчина отметил, что нападавшие албанцы несколько раз приходили в отделение милиции и давали показания, в то время как сербские девушки – подруга и сестра пострадавшего, которые были свидетелями драки, дали показания полицейским только после того, как он лично попросил их пойти в полицию.

«Я не приму такого! Потому что они хотят представить дело так, будто мой сын начал драку и находился состоянии алкогольного опьянения. Я настаивал на том, чтобы тем же вечером было проведено освидетельствование на алкоголь и моего ребенка, и тех, кто на него напал. Мне ответили, что в этом нет необходимости. Теперь же утверждают, что нападение спровоцировал мой сын!», – отмечает отец пострадавшего.

Димитриевич также отметил, что полицейские без участия врачей сделали вывод, что сильно избитому парню были нанесены легкий телесные повреждения.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Пострадавший Лука Димитриевич.

«Я попрошу региональную полицию взять дело под свой контроль, возобновить расследование и устранить предвзятое отношение людей, управляющих этим полицейским участком », – сказал Димитриевич.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Деян Димитриевич рассказывает про то, как трое взрослых албанцев напали на его сына.

Председатель муниципалитета Грачаница Срджан Попович заявил, что, если начальник и руководство полицейского участка не уйдут в отставку, он будет настаивать на том, чтобы начался процесс их отрешения от должностей.

Напомним, что во вторник вечером в сербском южном анклаве Грачаница был избит 19-летний молодой человек, возвращавшийся домой в компании своей девушки и сестры.