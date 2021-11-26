В КПРФ очередной педофильский скандал. Рейтинг партии растет?

26.11.2021  23:24 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Оппозиция, Происшествия, Россия


Депутат Государственного собрания – Эл Курултая Республики Алтай от КПРФ Александр Коршук задержан и отправлен под арест.

Он подозревается в изнасиловании 14-летней племянницы своей бывшей жены. Преступление было совершено 2 года назад, когда супруги состояли в браке и девочка у них гостила. Она побоялась сразу же рассказать о случившемся.

Депутат Государственного собрания – Эл Курултая Республики Алтай от КПРФ Александр Коршук задержан и...

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Напомним, на прошлой неделе педофильский скандал произошел во Владивостоке. Там лидер местной организации КПРФ, депутат Приморской краевой думы Артем Самсонов подозревается в совершении развратных действий в отношении 11-летнего мальчика также несколько лет тому назад.

Скандальная история не только не снизит рейтинг КПРФ в Приморском крае накануне выборов в городскую думу Владивостока, а наоборот, повысит, считает либеральный политолог Константан Калачев.

«Эта история с моей точки зрения не нанесет серьезного репутационного ущерба КПРФ, а напротив, создаст партии образ гонимых. Главная оппозиционная партия страны скажет: «смотрите, какие несерьезные и надуманные обвинения в адрес нашего товарища». В Приморском крае потери от этой истории у нее вряд ли будут. Она может нанести КПРФ ущерб за пределами Приморского края, где не знают ни самого депутата, ни подробностей», – сказал Калачев в эфире youtube-канала «Дальний Восток live».

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