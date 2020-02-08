В Кремле не забыли ни одного слова Лукашенко о России

08.02.2020, Москва, Максим Карпенко

В Кремле не забыли ни одного слова из озвученных в последнее время критических высказываний Александра Лукашенко в адрес руководства РФ. У Белоруссии нет альтернативы, кроме как договариваться с Москвой. Минск не получил скидку на нефть, а льготная цена на газ сохраняется лишь на год. Российское руководство будет внимательно следить за дальнейшей риторикой «Батьки».

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Богдан Безпалько, комментируя итоги вчерашних переговоров в Сочи, где Александру Лукашенко не удалось получить скидку на нефть.

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«Те условия, которые мы предлагаем, они и так являются наилучшими для Белоруссии. Даже с учетом выплаты премий нефтяным компаниям, нефть, поставляемая из России, будет обходиться белорусской казне по самой низкой цене, что и показал опыт с закупками норвежской, венесуэльской, азербайджанской и другой нефти. Так что это наиболее выгодный для Белоруссии вариант.

А что касается цены на газ, так она и так самая низкая. Требовать при отсутствии какой бы то ни было интеграции цены на газ как в Смоленской области нелогично. Поэтому продлили поставки по прежней цене 2019-го года…

То, что Козак подчеркнул, что это договоренность только на 20-й год, говорит о том, что мы будем внимательно следить за тем, что происходит в Белоруссии. Мы не забыли, то Лукашенко предпочел встречу с Помпео встрече с Путиным, мы не забыли и не забудем ни одного из его слов, которые он говорил на протяжении последних пяти лет», – заявил Безпалько.

Эксперт считает утопией разворот Белоруссии в сторону США в случае невозможности договориться с Россией.

«Конечно, политически президент стремиться диверсифицировать внешнюю политику, в частности, демонстрировать «суверенность и независимость», что в реальности означает суверенность и независимость его личной власти, но поставки нефти из США – это абсолютная утопия. Если говорить о физических поставках нефти из США, то можно только представить себе, насколько дорогим получится удовольствие. Каждый этап погрузки и разгрузки увеличивает цену нефти на 5-10-20 долларов. Поэтому можно себе представить, во сколько обойдется дорогая сланцевая нефть при прибытии на нефтеперегонные заводы Белоруссии.

Никаких кредитов, денег Помпео тоже не пообещал, какой-то мощной политической поддержки, давления на Россию тоже. Воевать за Белоруссию НАТО не стремится и не будет, раз уж оно не стремится воевать за Украину, поэтому единственное, что осталось – это договариваться с Москвой о наиболее выгодных поставках», – считает Безпалько.