В крушении украинского авиалайнера виноват не один Тегеран – эксперт

13.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Российский след в деле крушения украинского авиалайнера исчезает из-за того, что иранские власти полностью признали свою вину, но ответственность за катастрофу должны понести и власти США, спровоцировавшие усиление военной напряженности в регионе.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обвинять российскую ракету – это все равно, что обвинять Германию, если было бы ДТП с участием мерседеса. Российские системы ПВО занимают в мире очень высокое место. Это лучшие в мире системы ПВО.

Иран виноват в нескольких вещах. Там полный бардак в системе принятия решений. Как можно было умудриться сбить пассажирский самолет?

Иранское руководство с самого начала знало, что сбили и при этом хитрили перед всем миром, пока доказательства не вывалили уже.

Это правильно так говорить, но есть и ответственность США, которые создали эту ситуацию. Из-за чего ПВО Ирана были приведены в полную боевую готовность? Потому, что США начали войну», – резюмировал эксперт.

Напомним, Украина синхронно с США и Канадой разворачивают кампанию по вбросу информации о российском следе в деле потерпевшего крушение в Тегеране украинского самолета.