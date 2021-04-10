В Крым ВСУ не сунутся ни при каких обстоятельствах – эксперт

10.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Вторжение в Крым для Украины будет означать совсем другие политические и юридические последствия, чем в случае нападения на Донбасс.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил собкор радиостанции «Вести FM Киев» Владимир Синельников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один наш военный эксперт говорил, что, по его мнению, вероятнее всего, провокация может быть где-то в Крыму», – отметила модератор канала.

«Нет, Крыму не будет, потому что это будет непосредственно столкновение с российскими войсками, – возразил эксперт. – Это будет иметь совершенно другую политическую и военную оценку и последствия для Украины. То есть, это будет полномасштабная война против России, которую развяжет Украина. Соответственно, там будут совершенно другие варианты».

«А в Донецке есть ополчение, собственные формирования, и военный конфликт с ними имеет абсолютно другое юридическое и политическое значение и последствие», – добавил Синельников.

Также у эксперта попросили дать оценку заявлениям об «украинском русском языке», которые делал глава МВД Аваков, пресс-секретарь Зеленского Мендель и другие, на фоне обостряющегося конфликта.

«Зачем заговорили о праве Украины на русский язык?» – спросила модератор.

«Им уже больше не о чем говорить. Когда хочется устроить скандал, нужен повод. В Киеве все возможные поводы использовали, вплоть до борща, теперь решили выяснить, чей русский язык, чтобы просто поддерживать ситуацию постоянного скандала – вот и всё», – сказал журналист.

Он полностью согласился с наблюдением, что о русском языке украинский политикум начинает говорить либо накануне выборов, либо – как в данном случае – войны.

«Когда возникает кризис, они вспоминают, что есть русскоязычные граждане, у которых тоже есть права, и им начинают что-то обещать», – заключил Синельников.