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24.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Пропаганда, Украина
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МИД Украины объявил о победе в «великой битве за борщ»

Новости Украины

Доказать, что борщ – исконно украинское блюдо, это тоже своего рода «мягкая сила», которая должна популяризировать Украину за границей.

Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы собираем очень красивую, доступную картину Украины, которую смогут увидеть люди за границами Украины, включая великую битву за борщ, в которой Украина сейчас побеждает. И она может впоследствии иметь результат наилучшего продвижения украинской кухни, украинской кулинарии за границу.

То есть много интересных вещей сейчас происходит в рамках такого понятия, как мягкая сила на Украине. Имеется в виду, что всё это исчезнет, если все эти кусочки большой мозаики не будут собраны вместе, то все эти речки большие и маленькие не будут впадать, и не донесут свои воды до единой большой реки. Это единый путь к успеху и для того, чтобы улучшить место Украины в мировом масштабе мягкой силы», – заявил Кулеба.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в рамках борьбы за внесение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО как исключительно «украинского блюда», в Киеве прошло мероприятие о культуре его приготовления.

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