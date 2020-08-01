В Крыму арестован организатор бизнеса, погубившего 9 человек

01.08.2020

В Крыму арестован организатор бизнеса по перевозке людей на микроавтобусах. Один из них накануне врезался в грузовик на трассе Таврида, в результате чего 9 человек погибли, еще столько же получили ранения.

Местные СМИ уже пояснили, что речь идет о полулегальном бизнесе по набору пассажиров через сервис «Bla-bla-car» на маршруты, соединяющих Крым с материком. Летом, стремясь максимально заработать за сезон, водители пренебрегают правилами безопасности, совершая максимум рейсов без отдыха.

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«Организатору этой смертельной перевозки предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ, за которое Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет. В отношении организатора Киевским районным судом города Симферополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Напомним, что 31 июля около 5 часов микроавтобус Мерседес-Бенц Спринтер, следовавший из Краснодара в Симферополь, на участке автодороги Таврида в районе села Русаковка Белогорского района совершил столкновение с грузовым автомобилем Камаз с прицепом, следовавшим в попутном направлении. 9 пассажиров получили травмы несовместимые с жизнью, 9 пострадавших госпитализированы, их состояние стабильное.