В Крыму «дитё Украины» кричало лозунги нацистов под гимн УПА. Отделается штрафом

16.12.2022  17:36 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Россия, Скандал


Житель Кировского района Крыма заплатит 45 тысяч рублей штрафа за публичное прослушивание националистического гимна «Червона калина». Суд признал его виновным в дискредитации использования ВС РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

26-ти летний житель Кировского района (то есть, на момент воссоединения Крыма с РФ ему было 18 лет – сформировался во времена украинской оккупации) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного по ч.1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

Житель Кировского района Крыма заплатит 45 тысяч рублей штрафа за публичное прослушивание националистического гимна...

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По информации пресс-службы суда, 11 декабря вечером возле одного из магазинов райцентра Кировское молодой человек демонстративно включил на полную громкость в своем автомобиле песню «Червона калина», являющаяся гимном организации «Украинская повстанческая армия», деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации, а также громко выкрикивал лозунги указанной запрещенной экстремистской организации, содержание которых направленно на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Свою вину в совершении инкриминированного административного правонарушения лицо, привлекаемое к административной ответственности, признал и раскаялся в содеянном», – уточнили в суде.

Напомним, недавно победительница «конкурса красоты» Ольга Валеева получила отказ в российском паспорте после того, как была привлечена к ответственности за исполнение гимна украинских сечевых стрельцов «Червона калина», унаследованный укронаци. Причем не столько за само исполнение, сколько за размещение видео с ним в социальных сетях. Уроженка Полтавы сначалв получила штраф в 40 тысяч рублей за демонстративное неуважение к государственной политике, а после – отказ на просьбу о гражданстве РФ.

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