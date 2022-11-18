Крымской «королеве красоты», оштрафованной за песню УПА, отказали в гражданстве России

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Новости Украины

Обладательнице титула «Миссис – королева красоты Крыма. Весна 2022» Ольге Валеевой, оштрафованной на 40 тысяч рублей за публичное исполнение гимна украинских националистов «Червона калина», отказано в получении российского гражданства. Уроженка Полтавы до переезда на полуостров несколько лет жила в Петербурге, оставаясь с украинским паспортом.

Документы Валеева подала в августе, а к ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации и публичную демонстрацию запрещенной символики, коей является неофициальный гимн УПА, была привлечена в октябре, что послужило причиной отказа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что в октябре текущего года гражданка привлекалась к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ и ст. 20.3 КоАП РФ, что в соответствии с пунктом «в» части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» является основанием для отклонения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации», – сообщили в МВД по Крыму.

Напомним, Валеева выложила на своей странице в запрещенной сети Инстаграм видео с исполнением скандального гимна УПА «Червона калина». Поскольку Валеева воспитывает сама двух несовершеннолетних детей, она избежала ареста и отделалась штрафом. Ее напарница получила административное взыскание в виде ареста.

По традиции, обе нарушительницы принесли публичные извинения военнослужащим и крымчанам и завериил, что не осозновали противозаконность своего поступка.