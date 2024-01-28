В Крыму достроят всё обещанное, несмотря на ограничение финансирования из-за СВО

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Все запланированные к постройке объекты инфраструктуры, включая новую больницу в Феодосии и объездную вокруг Алушты, будут выполнены, несмотря на ограниченное финансирование из-за СВО. Об этом в интервью «Вести. Крым» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Аксёнов подчеркнул, что самые масштабные инфраструктурные объекты уже простроены – это многофункциональный медцентр им. Семашко, ПГТУ ТЭЦ «Таврическая», трасса «Таврида», Крымский мост.

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«Это крупные объекты крымской инфраструктуры, которые уже построены. Все остальные крупные, но меньше. У нас заложено строительство больниц. Допустим, в Феодосии будет новая больница построена. Будет строительство новых школ, и не только в Феодосии. Сейчас идёт анализ тех учебных и лечебных учреждений, которые ещё не отремонтированы. Смотрим, где можно пройти ремонтом без строительства. В Феодосии точно будет построена новая больница за счёт разбивки корпусов. Действующая больница старая, старше 100 лет. Определились, что новая будет на 450 или 500 коек», – уточнил глава региона.

Идет строительство канализационно-очистных сооружений. Проектируются два новых водохранилища – для нужд Алушты и Ялты.

«Они в программе есть до 2030 года. Деньги заложены, мы сейчас просто не вытаскивали, поскольку у нас сейчас с погодой, с водными источниками, и в целом ситуация гарантированная на 2,5 года даже при отсутствии осадков. Тем не менее, в плане эти мероприятия есть. Они будут реализованы. Дорога на Ялту сейчас будет отремонтирована от Перевального. Это крупный объект. Идёт строительство объезда Алушты. На самом деле все эти вопросы, все объекты в первую очередь реализуются по решению президента. Если бы не было его решения, многих результатов мирной жизни Крым бы не достиг. Скорость, с которой принимается решение, когда лидер ставит задачу, другая. И бюрократии, как правило, меньше», – заверил Аксёнов.

Средств на инфраструктурные проекты, с учётом СВО, выделяется меньше. Но, как заверил Аксёнов, возможности в резервном фонде есть, и все социальные обязательства, все проекты благоустройства территорий на этот год – всё будет выполнено.