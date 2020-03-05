В Крыму глава запрещенной в России американской секты получил 6 лет тюрьмы
Джанкойский городской суд Республики Крым приговорил к шести годам тюрьмы 48-летнего местного жителя Сергея Филатова, который обвинялся в организации деятельности запрещенной в РФ экстремистской секты «Свидетели Иеговы».
Об этом сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Установлено, что Филатов С.В. организовал на территории региона деятельность местной религиозной организации Свидетелей Иеговы г.Джанкой, признанной экстремистской и ликвидированной на основании вступившего в законную силу решения Верховного Суда РФ 20 апреля 2017 года от № АКПИ17-238.
Будучи заведомо осведомленным о решении Верховного Суда РФ, подсудимый проводил собрания членов запрещенной организации, изучение и обсуждение литературы, признанной экстремистской, вовлекал новых лиц в деятельность организации, занимался проповеднической деятельностью.
Его преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в ноябре 2018 года…
5 марта 2020 года Джанкойский городской суд признал Сергея Филатова виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении ФСБ.
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