05.03.2020, Симферополь, Виктор Орлов
 
Криминал, Крым, Россия, Спецслужбы
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В Крыму глава запрещенной в России американской секты получил 6 лет тюрьмы




Джанкойский городской суд Республики Крым приговорил к шести годам тюрьмы 48-летнего местного жителя Сергея Филатова, который обвинялся в организации  деятельности запрещенной в РФ экстремистской секты «Свидетели Иеговы».

Об этом сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Установлено, что Филатов С.В. организовал на территории региона деятельность местной религиозной организации Свидетелей Иеговы г.Джанкой, признанной экстремистской и ликвидированной на основании вступившего в законную силу решения Верховного Суда РФ 20 апреля 2017 года от № АКПИ17-238.

Будучи заведомо осведомленным о решении Верховного Суда РФ, подсудимый проводил собрания членов запрещенной организации, изучение и обсуждение литературы, признанной экстремистской, вовлекал новых лиц в деятельность организации, занимался проповеднической деятельностью.

Его преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в ноябре 2018 года

5 марта 2020 года Джанкойский городской суд признал Сергея Филатова виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении ФСБ.

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