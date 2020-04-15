В Крыму готовят «теплый» прием меджлисовским экстремистам

15.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Если главари запрещенной в РФ экстремистской группировки «Меджлис крымских татар»попытаются проникнуть в Крым, они будут арестованы.

Об этом «ПолитНавигатору»заявили крымские эксперты и политики.

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«Действия правоохранительной системы России ни коим образом не политизированы, а отвечают на конкретные события, действия, заявления. После того, когда собираются конкретные материалы, в результате полученных сигналов, либо чьих-то обращений, они систематизируются и определяются основания для возбуждения уголовного дела и расследования его.

Данные господа регулярно несут такую чушь, что странно не возбуждать дела. А правоохранительная система обязана реагировать по любому факту, который либо нарушает наше внутреннее законодательство, либо дестабилизирует ситуацию.

Правоохранительная система не только в отношении Джемилева и Чубарова возбуждается – я хочу обратить внимание на то, что в последний год проходят регулярные задержания по запрещенной организации ИГИЛ, по терроризму, по финансированию. Это все звенья одной цепи», – заявил бывший депутат Верховной рады, юрист Вадим Колесниченко.

Чубаров и Джемилев поплатились за свои неоднократные антироссийские заявления и планы устроить «марш на Крым» – эти деятели будут немедленно задержаны, если попробуют пересечь границу с РФ, заявил крымский политолог Сергей Киселев.

«Следственные органы России работают в штатном режиме, продолжают расследование дел, связанных с теми или иными моментами нашей политической истории. Сначала возбуждено дело против Чубарова за события февраля и прилегающих дат 2014 года. Теперь подошло время более позднее, через несколько месяцев.

То есть соблюдается определенная последовательность и поступательность действий следственных органов. Ну и, конечно, это дополнительные аргументы к возможному обострению, связанному с предполагаемым маршем на границе Крыма со стороны Украины. Естественно, если эти граждане незаконно пересекут границу России, то, находясь под следствием, они будут подвергнуты тем или иным процессуальным действиям», – сказал Киселев.

Напомним, недавно Мустафе Джемилеву предъявлено обвинение в незаконном пересечении госграницы России (ч.3 ст. 322 Уголовного кодекса России), небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия (ст. 224 Уголовного кодекса России) и незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч.1 ст. 222 Уголовного кодекса России). А Рефату Чубарову вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием.