В Крыму готовятся к захвату диверсантов

03.08.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Военнослужащие Черноморского флота отразили нападение условных диверсантов на один из военных аэродромов.

Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По легенде учений противник проник на территорию аэродрома Морской авиации и захватил склад с горюче-смазочными материалами.

«Прибывшие военнослужащие подразделения усиления на универсальных бронеавтомобилях повышенной защищённости «Тайфун-К» и бронетранспортёрах БТР-82АМ выполнили штурм склада и задержали противника. В учении было задействовано более 100 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники», – говорится в сообщении.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что сотрудники ФСБ в Севастополе задержали военнослужащего Черноморского флота, который собирал и передавал в ГУР минобороны Украины информацию, составляющую военную тайну.