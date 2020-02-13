13.02.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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«В Крыму хохлизма больше, чем в Донбассе» – журналист


Жители Донбасса, а также большинство жителей Одессы, Николаева, Харькова и Центральной Украины – это русские люди.

О этом в интервью Youtube-каналу «Союз блогеров» рассказал российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Жители Донбасса – это русские люди, как и многие русские люди не только Донбасса, но и Одессы, Николаева, Харькова, Центральной Украины, – сказал военкор. – Я недавно читал исследование Gallup Media о том, на каком языке думают украинцы, поразительная цифра: 85% думают на русском языке».

По мнению Коца, «хохол – это не нация, а состояние души».

«Хохлизма больше даже в Крыму, нежели в Донбассе, это такая привычка к легкой наживе, привычка решать все вопросы, «дав на лапу», в обход закона. Когда человек брал шесть соток себе под дачу и возводил там десятиэтажный дом. Это хохлизм. Они [в Крыму] привыкли к некоей махновской вольнице. И сейчас жалуются на то, что при Украине все было проще, а при России – бюрократия, но потихоньку отвыкают», – добавил военкор.

При этом, по его словам, украинскую нацию как таковую сейчас пытаются строить на абсолютно чуждой идеологии, и Россия, к сожалению, ничего не противопоставляет этому.

Ранее бывший депутат Верховной рады, экс-глава Харьковской области Михаил Добкин обвинил Россию в разгуле национализма на Украине.

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