«В Крыму хохлизма больше, чем в Донбассе» – журналист

13.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Жители Донбасса, а также большинство жителей Одессы, Николаева, Харькова и Центральной Украины – это русские люди.

О этом в интервью Youtube-каналу «Союз блогеров» рассказал российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Жители Донбасса – это русские люди, как и многие русские люди не только Донбасса, но и Одессы, Николаева, Харькова, Центральной Украины, – сказал военкор. – Я недавно читал исследование Gallup Media о том, на каком языке думают украинцы, поразительная цифра: 85% думают на русском языке».

По мнению Коца, «хохол – это не нация, а состояние души».

«Хохлизма больше даже в Крыму, нежели в Донбассе, это такая привычка к легкой наживе, привычка решать все вопросы, «дав на лапу», в обход закона. Когда человек брал шесть соток себе под дачу и возводил там десятиэтажный дом. Это хохлизм. Они [в Крыму] привыкли к некоей махновской вольнице. И сейчас жалуются на то, что при Украине все было проще, а при России – бюрократия, но потихоньку отвыкают», – добавил военкор.

При этом, по его словам, украинскую нацию как таковую сейчас пытаются строить на абсолютно чуждой идеологии, и Россия, к сожалению, ничего не противопоставляет этому.

Ранее бывший депутат Верховной рады, экс-глава Харьковской области Михаил Добкин обвинил Россию в разгуле национализма на Украине.