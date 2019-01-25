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25.01.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Связь, Скандал
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В Крыму набирает обороты скандальная история с прослушкой

Недавняя продажа предприятия «Крымтелеком» может быть связана с историей о прослушке крымских чиновников высшего ранга.

Об этом в своем блоге пишет экс-депутат парламента республики Александр Юрьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Юрьева, фигуранты дела дают подписку о неразглашении, поэтому дело может быть специально затянуто, чтобы избежать резонанса.

«Смотрю в Крыму потихоньку набирает обороты история с прослушкой министров, депутатов, и общественников окружением Аксёнова. Почему-то я не удивился этой истории, когда меня пригласили для опроса. Знаю ли, кто по мне конкретно собирал информацию где я живу, на каких машинах передвигаюсь и даже в какой садик ходят мои дети? Конечно знаю; всех этих персонажей для следствия я назвал”, – отметил Юрьев.

“А вот с прослушкой там отдельная история. Но не с этим ли связанно решение о быстрой продаже “Крымтелеком”? Верю ли, что негодяи причастные к этому делу, понесут заслуженное наказание? Нет, не верю. С потерпевших берут расписки о неразглашении всех деталей следствия. Поэтому до суда говорить ничего нельзя, а суда не будет. Почему-то думаю я, что всё это так и останется где-то в архивах СК или ФСБ», – заявил Юрьев.

Ранее крымские СМИ сообщили, что на полуострове незаконно прослушивались местные чиновники и общественники. Всего пострадавшими признаны порядка 15 человек, среди которых экс-депутат парламента Александр Юрьев, блогер Александр Горный, общественик Александр Талипов и другие. Их телефоны и переписку мониторили через регионального оператора связи, а доступ к данным предоставил сотрудник сотовой компании, который сейчас проходит в статусе обвиняемого.

В своей авторской колонке на сайте «Эхо Москвы» блогер Горный обвинил в слежке представителей крымской власти.

«За крымскими общественниками велась незаконная слежка, включая связи, круг общения, маршруты передвижения и места их пребывания, в том числе и за мной. Следили бандиты от крымской власти, и у меня в этом нет никаких сомнений. Я дал подписку о неразглашении деталей следствия и, к сожалению, не могу рассказать подробности этой истории.

За мной, и не только, в течение нескольких лет велась активная слежка, о чём мне сообщили представители правоохранительных органов».
Крымский адвокат Жан Запрута в своем блоге добавил, то среди подозреваемых также находятся «высокопоставленные сотрудники МВД» и анонсировал, что дело может быть громким: «Думаю, что эти сотрудники МВД будут привлечены к уголовной ответственности как соучастники. Вопрос: сколько они теперь проработают», – написал Горный.

Как сообщал «ПолитНавигатор» в конце декабря прошлого года выставленное на приватизацию государственное предприятие «Крымтелеком», объединяющее бывшие активы украинских компаний связи на полуострове, приобрела за 998 миллионов рублей компания экс-главкома Ракетных войск РФ Владимира Зарицкого – ООО «УКИП»

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