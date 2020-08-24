24.08.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, Политика, Россия, Украина
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В Крыму началась подготовка к учениям, которых с ужасом ждет Украина


На крымском полигоне Опук стартовали совместные учения армейского корпуса и морской пехоты Черноморского флота. Военные учатся отражать атаки противника и противодействуют высадке вражеского десанта.

Как сообщили «ПолитНавигатору» в пресс-службе Черноморского флота, в учениях задействованы 100 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, большие десантные корабли и вертолёты морской авиации.

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«Учение проводится в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020»… На начальном этапе личный состав выдвинулся в районы сбора и формирования атакующих групп. Им предстоит подготовить и провести высадку морского и воздушного десанта с целью захвата и удержания выгодного рубежа.

В рамках учений будут проведены артиллерийские и ракетные стрельбы как береговой артиллерией, так и кораблями, в свою очередь задействованные подразделения выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов и вооружения боевых машин. Учения завершатся 30 августа», – говорится в сообщении.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что Украина проведет свои военные учения на границе с Крымом в противовес масштабным российским «Кавказ-2020», которые стартуют в сентябре.

Украинские наблюдатели заявляли о высокой вероятности наступления российских войск на Украину в процессе учений «Кавказ-2020».


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