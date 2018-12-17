В Крыму начнут брать деньги за посещение двух пещерных городов

18.12.2018, Бахчисарай, Галина Шершнева

Пещерные города Качи-Кальон и Сюйреньская крепость станут экскурсионными объектами в следующем году. Это значит, что за их посещение с туристов будут брать деньги.

Об этом «Крымской газете» рассказал гендиректор Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Вадим Мартынюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Необходимо обеспечить там систематическую охрану и провести работы по благоустройству. В экскурсионных пещерных городах у нас работают смотрители, которые следят за порядком и докладывают о нарушениях, а мы реагируем, готовим соответствующие процессуальные документы в правоохранительные и контролирующие органы», – сказал Мартынюк.

На сегодняшний день экскурсионными объектами уже стали Мангуп-кале, Чуфут-кале и Эски-Кермен.

«Цена входного билета в каждый из экскурсионных объектов указана на нашем сайте. Она вполне доступная. Из этих денег мы оплачиваем труд смотрителей, охранников, финансируем археологические экспедиции и т. д», – сказал Мартынюк.

Впрочем, в настоящий момент информации о цене билетов на сайте заповедника нет.