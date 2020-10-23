В Крыму наградили пособника экстремистов

23.10.2020, Москва, Максим Карпенко

В Крыму наградили медалью «За трудовую доблесть» скандального историка Владимира Полякова, многие годы сотрудничавшего с запрещенной ныне экстремистской группировкой Меджлисом.

Об этом в своем блоге сообщил политолог Сергей Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В то время, когда многие активные участники борьбы за возвращение Крыма в состав России помещены в чёрные списки, бывшие бютовцы, нашеукраинцы и другие свидомые разных сортов, а также бывшие меджлисовцы (запрещённой в России организации) не только «строят» новый Крым (и мы видим как), но и постоянно получают награды.

Можно, конечно сказать, что большинство из этих «строителей» переосмыслили свои предыдущие взгляды, но в народе говорят, что они просто переоделись, переобулись и перекрасились», – написал Киселев.

Награждение прошло в стенах Крымского инженерно-педагогического университета, где Поляков работал с 2005о года.

«Награда нашла Героя! Медалью «За трудовую доблесть» награжден профессор кафедры истории, доктор исторических наук Поляков Владимир Евгеньевич! Владимир Евгеньевич – честный, принципиальный и очень трудоспособный человек. На его счету сотни открытых имен героев Великой Отечественной Войны, восстановленные страницы истории крымских татар во время ВОВ. Спасибо Вам, Владимир Евгеньевич», – говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Награждение Полякова вызвало недоумение у крымских общественников.

«Это уже запредельно. Столкнулась я с этим паном в вопросах топонимики Крыма. Он у истинно русских сел, основанных при Екатерине, крымскотатарские корни искал. Жуткий дядька», – прокомментировала местная журналистка Ольга Володченко.

«Мои организации подготовят официальный протест тем органам, кто его награждал. Постараемся поднять этот вопрос на всех уровнях власти. Это уже край», – добавил бывший депутат Госсовета Крыма Сергей Шувайников.

Интересно, что медалью «За трудовую доблесть», согласно положению, награждаются лица гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации либо те, кто оказал содействие в решении задач, возложенных на ВС РФ в выполнении государственного оборонного заказа при наличии стажа работы в организациях оборонно-промышленного комплекса не менее 15 лет.

В открытых данных из биографии Полякова нет ничего об этих критериях, при этом в Крыму он известен неоднозначной трактовкой исторических процессов, происходивших в годы Великой Отечественной войны, в его книгах многие увидели попытки оправдать коллаборационизм местного населения и очернить партизанское движение полуострова.

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