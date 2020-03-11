В Крыму наши граждане, но воду все равно не дадим – спикер Рады

11.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина не будет подавать воду в Крым, потому что не может гарантировать, что в конечном итоге она достанется украинским гражданам.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, заявления разных политиков о возобновлении подачи воды бессмысленны, пока Крым не является частью Украины.

«Господин Шмыгаль достаточно четко обозначил свою позицию о том, что он понимает, что там и граждане Украины есть, и это правда, мы это с вами хорошо знаем и понимаем, в каких они условиях находятся сегодня. Но есть ли возможность сегодня дать воду в Крым, если мы говорим исключительно о том, чтобы эту воду получали только граждане, которые в ней нуждаются? Я думаю, что это тяжелый вопрос, однозначно на который дать ответ и реализовать будет практически невозможно сегодня.

Однако позиция премьер-министра была определена… Лично я бы хотел слышать в каждой позиции – это то, чтобы сохранялись интересы нашего государства, интересы территориальной целостности, возвращения территориальной целостности. И возвращения наших граждан также», – заявил Разумков.

Ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгать заявил о возможности возобновления подачи воды в Крым. Правда, вскоре он передумал и добавил, что это может произойти только после возвращения контроля над российским полуостровом.