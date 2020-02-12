В Крыму не видят смысла обсуждать с Украиной вопрос возобновления поставок воды

12.02.2020, Симферополь, Максим Карпенко

С Украиной нет смысла договариваться о возобновлении поставок воды в Крым, поскольку украинское руководство не является надежным переговорщиком.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил крымский политолог Андрей Никифоров.

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Эксперт отметил, что предложение главы правящей фракции в парламенте Давида Арахамии о возобновлении поставок воды по Северо-Крымскому каналу взамен на «вывод российских войск из» Донбасса не имеет смысла, поскольку для этого России сначала нужно ввести войска на Украину.

«В тех реалиях, в которых сегодня живет современная Украина, может быть всякое. Но для того, чтобы вывести войска из Донбасса, России сначала нужно их ввести на Донбасс. Вообще говорить о каких-либо договоренностях с украинским руководством не имеет смысла – сегодня они могут подать воду, а завтра снова ее перекрыть или подмешать в нее что-то. Поэтому до тех пор, пока к власти на Украине не придет адекватное руководство, говорить о каких-либо договоренностях с ней не имеет смысла. Да, в Крыму существует напряженная ситуация с водообеспечением, но решать ее нужно не такой ценой», – заявил Никифоров.