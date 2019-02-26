//exit;
26.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Недвижимость, Россия, Сельское хозяйство, ЮБК
Просмотров:

В Крыму объяснили, в чём опасность приватизации «Массандры»

Продажа в частные руки знаменитого винодельческого предприятия «Массандра» несёт потенциальную угрозу, поскольку у новых собственников будет соблазн отдать под застройку часть виноградников на землях Южного берега Крыма.

Об этом в своем блоге рассуждает крымский журналист Дмитрий Жмуцкий, комментируя известие о том, что «Массандра» перейдёт в собственность Республики Крым от Управления делами президента РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«С 2014 года статус госсобственности РК стал для многих крупных объектов транзитным пунктом на пути к приватизации. Примеры: Завод шампанских вин «Новый Свет», санаторий «Ливадия» с историческими корпусами императорского дворца, «Крымтелеком».

Основной актив «Массандры» – около 10 тысяч гектаров виноградников на прибрежной полосе от Фороса до Судака. Каждый гектар стоит примерно в сто тысяч раз дороже в качестве стройплощадки, а не виноградника.

Базовый экономический интерес будет толкать любого собственника, даже с самой высокой социальной ответственностью, к обмену гектаров на деньги», – пишет Жмуцкий.

По его данным, приватизация «Массандры» готовится под «Сбербанк России», имеющий на ЮБК отель «Мрия» и, по слухам, желающий построить новый курорт на плато Ай-Петри.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:






Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть