В Крыму осудили ВСУшника за контрабанду наркотиков – на Украине затребовали новых санкций

22.04.2021, Севастополь, Юрий Коваленко

Новости Украины

Задержанного год назад в Крыму всушника, сбежавшего с собственных позиций, осудили на три с половиной года лишения свободы за незаконное пересечение границы и контрабанду наркотиков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так называемый «Джанкойский районный суд» во временно оккупированном Крыму вынес незаконный приговор военнослужащему ВСУ Евгению Добринскому за якобы незаконное пересечение государственной границы РФ и контрабанду наркотиков.

Нашего согражданина осудили на 3 года 6 месяцев лишения свободы с наказанием в исправительной колонии общего режима», – написала она.

Людмила Денисова назвала дело «сфабрикованным», а задержанного всушника – «невиновным», и призвала западных «партнёров» Украины ввести против России новые санкции.

«Считаю неприемлемым преследование наших граждан за исполнение конституционного долга по защите независимости и территориальной целостности Украины и осуждаю действия оккупационных властей, которые продолжают нарушать международные договоры и международное право.

Призываю представителей международного сообщества продолжать оказывать давление на РФ с целью прекратить незаконное преследование граждан Украины и освободить всех кремлевских пленников», – гневно резюмировала русофобка.