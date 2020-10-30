В Крыму открыли еще один памятник Николаю Второму

30.10.2020, Москва, Елена Острякова

Памятник, посвящённый встрече последнего российского императора Николая II со своей невестой — принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской, открыт сегодня в Приморском парке Алушты. В композиции также запечатлена Великокняжеская чета: Сергей Александрович, дядя Цесаревича Николая, и его супруга Великая Княгиня Елизавета Федоровна.

Мероприятие прошло по инициативе общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл», при поддержке Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и правительства Республики Крым.

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«Это были чрезвычайно мужественные люди. Они были настолько преданы своему царскому Кресту, своему служению, что пошли на Голгофу, за нас, за весь русский народ. Они не послали на гражданскую войну своих подданных, они сами отступили от престола и впереди своего народа вошли в Царствие Небесное. И сейчас, как святые мученики, они молятся за нас всех. Но здесь, на этом памятнике, они ещё молоды и веселы. Вся жизнь впереди», – сказал на открытии памятника учредитель канала православный олигарх Константин Малофеев, которого называли одним из спонсоров Русской весны (по данным экс-лидера ополчения Игоря Стрелкова, Малофеев после Крыма отказался помогать восстанию в Донбассе).

10 октября 1894 года цесаревич Николай в Алуште встретил принцессу Алису, которая направлялась в Ливадию, после того как приняла предложение стать его женой. В Ливадии Николая и Алису на брак благословил император Александр III. Чтобы стать супругой русского Цесаревича, принцесса, лютеранка по рождению, приняла Православие и была наречена Александрой Федоровной.

В 2016 году тогдашний прокурор Крыма Наталья Поклонская поставила рядом со зданием прокуратуры в Симферополе бюст Николая Второго. В 2017 году она заявила в эфире телеканала «Царьград» Малофеева, ссылаясь на данные верующих, что бюст замироточил.

В 2018 году структуры Малофеева купили санаторий Ливадия за 509 млн рублей при начальной стоимости продажи объекта более 396 млн рублей. Проданы земельные участки площадью свыше 26 000 квадратных метров и корпуса, а также три объекта культурного наследия регионального значения: «Прачечная с комнатой для утюга, начало ХХ века», «Малый служебный дом, начало ХХ века», «Дом свитский, ХIХ век».