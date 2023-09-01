В Крыму отреагировали на соцопрос по украинскому языку в Запорожской области

Желание 46% учащихся школ Запорожской области обучаться на украинском языке говорит о том, что работу с детьми и их родителями не проводили – украинский язык должен изучаться как родной, но сдавать ЕГЭ при выпуске из школы дети будут по русскому языку. Сейчас, чтобы наверстать грамматику, школьники из новых регионов остаются на второй год.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщили крымские политики и педагоги, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Честно скажу, такой шокирующий, конечно, факт. Объясню почему. Потому что в соответствии с Конституцией Российской Федерации базовым языком является русский, в том числе никто не исключает, что обучение может быть на любом языке, как таковом. Но всё равно базовым является русский. Поэтому тут тоже надо посмотреть, как говорится, и тех, кто проводит эти опросы. Потому что иногда сам опрос содержит в себе провокацию», – отметил председатель комитета Госсовета Крыма по образованию, науки и молодёжной политике Сергей Додонов.

«То есть, какие цели преследовали, что делалось, и какая работа проведена по этому направлению. У нас на сегодняшний день классов-то украинских уже осталось единицы, 10 или 12 в Крыму, очень малое количество. Как эти дети будут сдавать ЕГЭ?», – обратил внимание парламентарий.

Директор средней общеобразовательной школы №38 Симферополя Евгений Костылев рассказал, что сейчас, чтобы подготовится к ЕГЭ по русскому языку, дети из новых регионов сознательно остаются на второй год.

«ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку входят в систему образования. Приходят ребята из Херсонской области, понятно, что там бомбёжки, Новая Каховка, там фашист долбит, дети переезжают вместе с родителями, Херсонский сертификат и так далее. И вот сами родители приходят и говорят: к сожалению, владение русским языком у ребенка нулевое. Возьмите на класс раньше, чтобы он смог подготовиться, и мы восьмиклассников берём в 7-й класс», – пояснил Костылев.

Историк, член президиума Русской общины Крыма Александр Шевцов считает, что проблема не столько в языке, сколько в том, что за этим скрывается.

«Всё-таки, Запорожская область – это часть Российской Федерации. С моей точки зрения, даже не столько важно может быть, что выбрано обучение на украинском языке – меня больше волнует, не бегают ли в голове тараканы с трезубцами», – указал ученый.