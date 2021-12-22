В Крыму ожидают активизации спецслужб на полуострове после заявления Путина

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Новости Украины

Крымчане регулярно становятся свидетелями агрессивных действий со стороны Украины и ее агентов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил крымский политолог Владимир Джаралла, давая оценку словам президент а РФ, рассказавшего, что США подстрекают Украину к нападению на российский Крым.

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«Для нас, проживающих в Крыму, это особого секрета не представляет. Мы регулярно становимся свидетелями агрессивных действий со стороны Украины и ее агентов. Об этом свидетельствуют результаты действий спецслужб – это и аресты, и ликвидации разведывательных сетей, тайников», – сказал Джаралла «Комсомольской правде».

По его словам, сейчас президент просто озвучил те вещи, которые до этого говорили эксперты и специалисты.

«Украинские службы являются инструментами западных спецслужб, американских, теперь уже в значительной степени видна активная роль англичан. Они занимаются не только разведывательной деятельностью, но и подрывной», – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в Крыму «никто никогда не расслабляется на протяжении уже восьми лет».

«Спецслужбы здесь работают постоянно и находятся под постоянным вниманием со стороны Москвы. И усиление несомненно произойдет, более того, оно на протяжении последних месяцев идет по нарастающей. Это видно и по активности военных, и по целому ряду косвенных признаков, которые свидетельствуют о том, что все стороны понимают, что что-то нехорошее происходит со стороны Украины», – резюмировал Джаралла.