В Крыму перенесли Ялтинский экономический форум из-за угрозы коронавируса

03.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Ялтинский международный экономический форум переносится на более поздний срок в связи с угрозой распространения коронавируса, чему могут поспособствовать прибытие гостей из-за границы.

Об этом сообщила пресс-служба главы Крыма Сергея Аксенова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее проведение форума было запланировано на 23-25 апреля. По словам Аксенова, мероприятие переносится в профилактических целях, из-за того, что в нем принимает участие большое количество гостей из стран, где был выявлен коронавирус.

«Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, переносится на более поздний срок. Вчера согласовал этот вопрос с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным. Причина переноса форума – эпидемия коронавируса в мире.

Хочу подчеркнуть: это чисто профилактическая мера. В ЯМЭФ традиционно принимают участие много иностранных гостей, в том числе, из стран, в которых выявлен коронавирус. Приносим извинения всем постоянным участникам форума и тем, кому уже были направлены приглашения.

Знаю, что многие наши коллеги и друзья планировали приехать. О новой дате пока говорить рано, посмотрим, как будет развиваться ситуация. О конкретных сроках проведения форума мы обязательно проинформируем участников и общественность», – заявил Аксенов.