В Крыму поблагодарили Усика за его позицию

13.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Известный украинский боксер, чемпион мира Александр Усик своим заявлением о защите канонической церкви проявил четкую гражданскую позицию и доказал, что является крымчанином, а его сознание не затуманили идеи национализма.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявили крымские политические эксперты.

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Так, по словам, зампредседателя Общественной палаты республики Александра Форманчука, предупреждение Усика националистам о том, что им не стоит соваться в православные храмы, дорого стоит и к нему нужно относиться серьезно.

«Мне остается только благодарить и приветствовать нашего земляка Александра Усика за такую позицию. Позицию честного гражданина Украины, который этому государству, падающему, принес такую славу мировую. При этом он никогда не брызгал словами ненависти в адрес Крыма, который дал ему путевку в большой спорт и с которым он связан родственными отношениями. В данной ситуации я рассматриваю это заявление как позицию честного гражданина, который действительно сделает то, что он пообещал. Это должны те, кто играет с этим огнем церковного раскола, должны прислушаться к позиции самого Усика. Это очень важное, на мой взгляд, заявление», – заявил Форманчук.

Политолог Владимир Джаралла отметил, что Усик, в отличие от других крымчан, осевших на Украине, никогда не высказывался негативно о своих соотечественниках и их российском выборе.

«Он подтвердил, что является не только выдающимся боксером – а это действительно так, но он еще показал, что еще является и глубоко порядочным, абсолютно независимым в своих суждениях человеком. Достаточно неожиданно в мире спорта, причем весьма коммерционализированного и достаточно жесткого, встретить человека, по-настоящему верующего, каким он и является, и при этом, поступающего так, как он считает правильным. Таким образом, его вера определяет его совесть, а его совесть определяет его поступки. Усик, самостоятелен в своих действиях, поэтому он абсолютно не вписывается в рамки. Украинские националисты мечтали бы его сделать своим – этого никому не удавалось, точно также, как мы видели попытки с другой стороны обесценить его значение или наоборот говорить о том, что он не совсем крымчанин – это тоже абсолютно провально, потому что этот человек не нуждается в том, чтобы его признавали те или другие, а поступает так, как считает нужным. Крым для него родина, Украина для него родина, но при этом, он не выступает против России», – заявил Джаралла.

Поддержал его высказывания и крымский ученый, политический эксперт Андрей Никифоров.

«Несмотря на то, что у боксера Усика определенная каша в голове присутствует, он крымчанин, поэтому такая позиция мне кажется вполне естественной, он жил в нормальной, правильной среде, от которой впитывал правильные мысли и установки. Поэтому у него такие верные реакции время от времени возникают, пробиваясь сквозь эту самую кашу в голове», – говорит Никифоров.

Ранее Александр Усик заявил, что встанет на защиту священников канонической украинской церкви, если радикалы и националисты попытаются захватить Киево-Печерскую лавру.