В Крыму полно украинских ждунов – попавший под обмен меджлисовский диверсант

В Крыму осталось большое количество ждущих возвращения под контроль Украины.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил замглавы запрещенного в РФ меджлиса Нариман Джелял, отбывавший длительный срок в российской колонии за организацию диверсии в Крыму и освобождённый в рамках недавнего обмена с Украиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Джелялов похвастался, что после освобождения сразу же связался со своими крымскими друзьями и убедился, что они не разуверились. По мнению осужденного российским судом диверсанта, конфликт на Украине как начался, так и должен закончиться в Крыму.

«Я бы очень хотел, чтобы она началась и закончилась Крымом, чтобы Крым был свободным. Президент спросил у меня, как там в Крыму. Я ему сказал, что знаете, я уже три года там не был, в общении с людьми непосредственно, мне тяжело. Но думаю, что там ничего не изменилось. Очень много людей ждут, имеют надежду. В те дни, пока я освободился и имел возможность немножко пообщаться с друзьями, с какими-то знакомыми людьми. Вы не представляете даже эмоционально, насколько они ждут, насколько хотят возвращения, насколько они к нему готовы. Они эту надежду транслируют на меня и говорят: «Просто будь нашим амбассадором там, донеси до всех, что мы ждем», – уверяет Джелялов.